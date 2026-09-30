Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 сентября 2026 / 22:08
КОТИРОВКИ
USD
30/09
84.4283
EUR
30/09
96.0625
Новости часа
Forbes назвал самые прибыльные российские компании Премьер-министр Болгарии обратил внимание на нехватку людей в ВСУ
Москва
30 сентября 2026 / 22:08
Котировки
USD
30/09
currency
84.4283
0.0000
EUR
30/09
currency
96.0625
0.0000
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
30 сентября 2026 / 13:13
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
30 сентября 2026 / 12:48
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
30 сентября 2026 / 12:42
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / Политика и религия
Безопасность

Польша анонсировала рекордные оборонные расходы в 2027 году

Польша анонсировала рекордные оборонные расходы в 2027 году Польша анонсировала рекордные оборонные расходы в 2027 году

Расходная часть оборонного бюджета Польши в 2027 году станет рекордной для республики. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

Расходная часть оборонного бюджета Польши в 2027 году станет рекордной для республики. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

"У нас в распоряжении будет больше средств, чем годом ранее. Этот бюджет по его расходной части будет абсолютным рекордом в истории Польши", - отметил он.

Косиняк-Камыш уточнил, что в обнародованный проект госбюджета на 2027 год не включены $1,03 млрд, связанные с закупками в рамках программы милитаризации ЕС SAFE.

В августе глава польского Минфина Анджей Доманьский заявил, что власти республики планируют в 2027 году выделить на оборонные расходы $53,5 млрд, или 4,5% ВВП, что ниже показателей 2026 года на $536,5 млн. При этом польские СМИ обращают внимание, что таким образом Польша утратит лидерство среди государств НАТО по военным расходам по отношению к размеру ВВП, уступив странам Балтии, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#польша
#оборона
#рекорд
#расходы
Также по теме:
30.09.2026 15:28
Премьер Ирака объявил о завершении миссии международной коалиции в стране
29.09.2026 14:59
Рютте в свете ЧП на военных заводах призвал НАТО нарастить оборонные расходы
29.09.2026 12:32
Евросоюз компенсирует Словакии €105 млн за оружие для Украины
29.09.2026 10:39
Президент установил штатную численность российских ВС
28.09.2026 16:45
Franceinfo: Франция с 2022 года подготовила 22 тыс. украинских военных
25.09.2026 21:18
Путин считает клоунадой заявления из Эстонии о готовности воевать с РФ
25.09.2026 18:45
Песков: Москва внимательно следит, какое оружие поставляется Киеву
25.09.2026 17:14
Зеленский допустил серьезную нехватку беспилотников в ВСУ зимой
24.09.2026 14:13
В КНДР не намерены отказываться от обладания ядерным оружием
23.09.2026 18:30
Навроцкий: военная база США в Польше может получить название в честь Трампа
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:45
Forbes назвал самые прибыльные российские компании
20:58
Премьер-министр Болгарии обратил внимание на нехватку людей в ВСУ
20:46
Президент поблагодарил Кадырова за вклад в укрепление России
20:31
Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом"
20:14
Регионам РФ выделят финансирование на регулирование численности медведей
19:58
Польша анонсировала рекордные оборонные расходы в 2027 году
19:46
Марат Камболов официально вступил в должность президента Южной Осетии
19:27
ltalehti: Финляндия установила "позорный рекорд" по государственному долгу
19:16
Путин: итоги выборов вновь показали единство народа
18:57
Россия и Сербия продлили договор на поставки газа
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО