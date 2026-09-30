Польша анонсировала рекордные оборонные расходы в 2027 году

Расходная часть оборонного бюджета Польши в 2027 году станет рекордной для республики. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info .

Расходная часть оборонного бюджета Польши в 2027 году станет рекордной для республики. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

"У нас в распоряжении будет больше средств, чем годом ранее. Этот бюджет по его расходной части будет абсолютным рекордом в истории Польши", - отметил он.

Косиняк-Камыш уточнил, что в обнародованный проект госбюджета на 2027 год не включены $1,03 млрд, связанные с закупками в рамках программы милитаризации ЕС SAFE.

В августе глава польского Минфина Анджей Доманьский заявил, что власти республики планируют в 2027 году выделить на оборонные расходы $53,5 млрд, или 4,5% ВВП, что ниже показателей 2026 года на $536,5 млн. При этом польские СМИ обращают внимание, что таким образом Польша утратит лидерство среди государств НАТО по военным расходам по отношению к размеру ВВП, уступив странам Балтии, сообщает ТАСС.