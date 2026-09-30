Правительство РФ подготовит перечень субъектов, которым необходимы дополнительные средства для регулирования популяции медведей. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева сообщает ТАСС.
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Общество
Регионам РФ выделят финансирование на регулирование численности медведей
30 сентября 2026 / 20:14
© Ondrej Prosicky/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Правительство РФ подготовит перечень субъектов, которым необходимы дополнительные средства для регулирования популяции медведей. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева сообщает ТАСС.
"Правительство России готовит ряд приоритетных мероприятий. В частности, необходимо сформировать перечень субъектов, которым необходимо дополнительное финансирование для регулирования численности этого хищника. На основании указанного перечня в ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения о выделении соответствующих федеральных средств", - следует из сообщения.
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