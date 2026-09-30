Регионам РФ выделят финансирование на регулирование численности медведей

Правительство РФ подготовит перечень субъектов, которым необходимы дополнительные средства для регулирования популяции медведей. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева сообщает ТАСС .

Правительство РФ подготовит перечень субъектов, которым необходимы дополнительные средства для регулирования популяции медведей. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева сообщает ТАСС.

"Правительство России готовит ряд приоритетных мероприятий. В частности, необходимо сформировать перечень субъектов, которым необходимо дополнительное финансирование для регулирования численности этого хищника. На основании указанного перечня в ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения о выделении соответствующих федеральных средств", - следует из сообщения.