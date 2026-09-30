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Регионам РФ выделят финансирование на регулирование численности медведей

Регионам РФ выделят финансирование на регулирование численности медведей Регионам РФ выделят финансирование на регулирование численности медведей

Правительство РФ подготовит перечень субъектов, которым необходимы дополнительные средства для регулирования популяции медведей. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева сообщает ТАСС.

Правительство РФ подготовит перечень субъектов, которым необходимы дополнительные средства для регулирования популяции медведей. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева сообщает ТАСС.

"Правительство России готовит ряд приоритетных мероприятий. В частности, необходимо сформировать перечень субъектов, которым необходимо дополнительное финансирование для регулирования численности этого хищника. На основании указанного перечня в ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения о выделении соответствующих федеральных средств", - следует из сообщения.

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Теги:
#рф
#регионы
#регулирование
#средства
#медведи
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