Россия и Сербия продлили договор на поставки газа

Истекавший 30 сентября контракт на поставки природного газа из России в Сербию продлен на три месяца с нынешними льготными условиями. Об этом информировало Радио и телевидение Сербии, ссылаясь на директора госкомпании "Сербиягаз" Душана Баятовича.

Истекавший 30 сентября контракт на поставки природного газа из России в Сербию продлен на три месяца с нынешними льготными условиями. Об этом информировало Радио и телевидение Сербии, ссылаясь на директора госкомпании "Сербиягаз" Душана Баятовича.

Отмечается, что российский "Газпром" продлил соглашение о поставках голубого топлива в Сербию до конца года "на тех же выгодных условиях, что и прежде", передает ТАСС.