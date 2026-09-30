Истекавший 30 сентября контракт на поставки природного газа из России в Сербию продлен на три месяца с нынешними льготными условиями. Об этом информировало Радио и телевидение Сербии, ссылаясь на директора госкомпании "Сербиягаз" Душана Баятовича.
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Экономика
Россия и Сербия продлили договор на поставки газа
30 сентября 2026 / 18:57
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Истекавший 30 сентября контракт на поставки природного газа из России в Сербию продлен на три месяца с нынешними льготными условиями. Об этом информировало Радио и телевидение Сербии, ссылаясь на директора госкомпании "Сербиягаз" Душана Баятовича.
Отмечается, что российский "Газпром" продлил соглашение о поставках голубого топлива в Сербию до конца года "на тех же выгодных условиях, что и прежде", передает ТАСС.
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