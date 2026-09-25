Грядущая зима вновь обратит внимание Евросоюза на последствия отказа от российских энергоносителей. Соответствующую точку зрения изложил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Грядущая зима вновь обратит внимание Евросоюза на последствия отказа от российских энергоносителей. Соответствующую точку зрения изложил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Впереди зима. "Худшая зима с 2022 года", которая вновь напомнит о последствиях энергетического самоубийства, совершенного евробюрократами, - отказа от российских энергоносителей", - указал он в соцсети X.

Некоторое время назад еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен отметил в интервью британской газете Financial Times, что ЕС может столкнуться с худшей зимой с 2022 года в свете рекордных цен на энергоносители и возможных проблем с американскими поставками, сообщает ТАСС.