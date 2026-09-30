Украине начинает не хватать людей для продолжения войны, поэтому Европейскому союзу следует переходить к дипломатии с Россией. Такое мнение выразил премьер-министр Болгарии Румен Радев в ходе конференции по оборонно-космической тематике в Брюсселе.

Украине начинает не хватать людей для продолжения войны, поэтому Европейскому союзу следует переходить к дипломатии с Россией. Такое мнение выразил премьер-министр Болгарии Румен Радев в ходе конференции по оборонно-космической тематике в Брюсселе.

"Продолжается война на истощение. Главное в этом противостоянии - это не боеприпасы, а люди. И у Киева начинают кончаться люди", - отметил политик.

Он подчеркнул, что в начале прошлого года президент США Дональд Трамп предлагал заключить мир, обращая внимание, что "дальше условия будут хуже". Радев указал, что Европа тогда предпочла стратегию "мира через силу" и увеличила поставки оружия на Украину. "Но каков результат спустя полтора года? Сотни тысяч погибших и разрушение страны", - акцентировал он.

"Мы должны перестать говорить о России, мы должна начать говорить с ней. Мы должны услышать озабоченности обеих сторон. Мы должны поддерживать Украину, но есть лимиты того, что можно сделать", - заключил глава болгарского правительства, сообщает ТАСС.