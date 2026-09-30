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Курс доллара на межбанке опускался ниже 83 рублей

Курс доллара на межбанке опускался ниже 83 рублей Курс доллара на межбанке опускался ниже 83 рублей

Курс доллара на российском межбанковском рынке в среду опускался ниже 83 рублей впервые с 24 августа текущего года.

Курс доллара на российском межбанковском рынке в среду опускался ниже 83 рублей впервые с 24 августа текущего года.

По состоянию на 14:50 мск, курс американской валюты снижался на 1,18% и торговался на уровне 82,995 рубля.

На 15:00 мск курс доллара опускался на 1,15%, до 83,027 рубля. Вместе с тем курс евро на российском межбанке снижался на 0,96% и находился на отметке в 94,349 рубля, свидетельствуют данные торгов.

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#доллар
#межбанк
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