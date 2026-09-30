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Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии торгов Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций демонстрирует рост после снижения на открытии основной торговой сессии 30 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также растет.

Российский рынок акций демонстрирует рост после снижения на открытии основной торговой сессии 30 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также растет.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,07% и торговались на уровне 2 261,24 и 843,74 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи прибавлял 5,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,523 рубля.

На 09:27 мск индекс Мосбиржи перешел к росту до 2 263,58 пункта (+0,03%), индекс РТС составлял 844,59 пункта (+0,03%). Вместе с тем курс китайской валюты вырос на 4,9 копейки и находился на уровне 12,517 рубля.

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Теги:
#россия
#снижение
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