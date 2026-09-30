Российский рынок акций демонстрирует рост после снижения на открытии основной торговой сессии 30 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также растет.
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Экономика
Российский рынок акций растет на открытии торгов
30 сентября 2026 / 11:59
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций демонстрирует рост после снижения на открытии основной торговой сессии 30 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также растет.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,07% и торговались на уровне 2 261,24 и 843,74 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи прибавлял 5,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,523 рубля.
На 09:27 мск индекс Мосбиржи перешел к росту до 2 263,58 пункта (+0,03%), индекс РТС составлял 844,59 пункта (+0,03%). Вместе с тем курс китайской валюты вырос на 4,9 копейки и находился на уровне 12,517 рубля.
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