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В России введут удостоверение учителя

В России введут удостоверение учителя В России введут удостоверение учителя

Минпросвещения России подготовило проект постановления правительства и три проекта федеральных законов, предполагающие введение в стране удостоверения учителя.

Минпросвещения России подготовило проект постановления правительства и три проекта федеральных законов, предполагающие введение в стране удостоверения учителя.

Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, выступая на церемонии открытия форумов классных руководителей и директоров школ в Национальном центре "Россия".

Кравцов отметил, что министерство уже подготовило соответствующие документы, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#учитель
#удостоверение
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