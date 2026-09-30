В России введут удостоверение учителя

Минпросвещения России подготовило проект постановления правительства и три проекта федеральных законов, предполагающие введение в стране удостоверения учителя.

Минпросвещения России подготовило проект постановления правительства и три проекта федеральных законов, предполагающие введение в стране удостоверения учителя.

Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, выступая на церемонии открытия форумов классных руководителей и директоров школ в Национальном центре "Россия".

Кравцов отметил, что министерство уже подготовило соответствующие документы, сообщает ТАСС.