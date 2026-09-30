Минпросвещения России подготовило проект постановления правительства и три проекта федеральных законов, предполагающие введение в стране удостоверения учителя.
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Общество
В России введут удостоверение учителя
30 сентября 2026 / 12:13
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Минпросвещения России подготовило проект постановления правительства и три проекта федеральных законов, предполагающие введение в стране удостоверения учителя.
Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, выступая на церемонии открытия форумов классных руководителей и директоров школ в Национальном центре "Россия".
Кравцов отметил, что министерство уже подготовило соответствующие документы, сообщает ТАСС.
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