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Политика

Президент РФ поздравил глав регионов с победой на выборах

Президент РФ поздравил глав регионов с победой на выборах Президент РФ поздравил глав регионов с победой на выборах

Президент России Владимир Путин на встрече с новыми главами регионов поздравил их с победой на выборах, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин на встрече с новыми главами регионов поздравил их с победой на выборах, сообщает ТАСС.

"Хочу пожелать вам успехов в предстоящей работе. Отмечу, что выборы глав регионов прошли конкурентно, за голоса избирателей боролись представители различных политических партий", - указал Путин.

Он обратил внимание, что победители были определены в первом туре с заметным преимуществом.

"Разумеется, такой уровень поддержки прежде всего означает еще большую ответственность. Наши граждане по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса. Очень важно оправдать полученное доверие, вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей", - отметил глава государства.

Он также призвал руководителей регионов постоянно получать обратную связь от населения, в том числе за счет взаимодействия со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими организациями.

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Теги:
#путин
#победа
#выборы
#поздравление
#главы регионов
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