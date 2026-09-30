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Политика

Трамп подтвердил вывод последних войск США из Ирака

Трамп подтвердил вывод последних войск США из Ирака Трамп подтвердил вывод последних войск США из Ирака

Президент США Дональд Трамп подтвердил вывод последних американских войск из Ирака. Об этом он написал в Truth Соц. сети.

Президент США Дональд Трамп подтвердил вывод последних американских войск из Ирака. Об этом он написал в Truth Соц. сети.

"Сегодня я с радостью объявляю о том, что из Ирака уходят последние американские силы. Это заняло много времени, и изначально в эту трясину нас затянули крайне неудачные решения, но скоро все это превратится в историю", - указал глава вашингтонской администрации.

Он отметил, что вывод американских войск знаменует собой "победу США и Ирака и крах ИГ (террористической организации "Исламское государство", запрещенная в РФ)".

"В отличие от Афганистана, где было оставлено много оружия, где погибли 13 военнослужащих, а многие пострадали, этот организованный вывод сил и техники коалиции с авиабазы в Эрбиле означает завершение дорогостоящей экскурсии в ад", - заключил Трамп, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#трамп
#войска
#ирак
#вывод
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