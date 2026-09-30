Трамп подтвердил вывод последних войск США из Ирака

Президент США Дональд Трамп подтвердил вывод последних американских войск из Ирака. Об этом он написал в Truth Соц. сети.

Президент США Дональд Трамп подтвердил вывод последних американских войск из Ирака. Об этом он написал в Truth Соц. сети.

"Сегодня я с радостью объявляю о том, что из Ирака уходят последние американские силы. Это заняло много времени, и изначально в эту трясину нас затянули крайне неудачные решения, но скоро все это превратится в историю", - указал глава вашингтонской администрации.

Он отметил, что вывод американских войск знаменует собой "победу США и Ирака и крах ИГ (террористической организации "Исламское государство", запрещенная в РФ)".

"В отличие от Афганистана, где было оставлено много оружия, где погибли 13 военнослужащих, а многие пострадали, этот организованный вывод сил и техники коалиции с авиабазы в Эрбиле означает завершение дорогостоящей экскурсии в ад", - заключил Трамп, сообщает ТАСС.