Дела на Украине в целом обстоят хорошо, только энергетическая инфраструктура и логистика "находятся под угрозой". На это обратил внимание генсек НАТО Марк Рютте, выступая на конференции в Брюсселе.
США вывели из Ирака последние контингенты своих войск
30 сентября 2026 / 13:13
США и КНР сейчас не выгодно повышать ставки в противостоянии. Мнение
30 сентября 2026 / 12:48
Трамп, похоже, не стремится к тройственному саммиту в Шанхае - эксперт
30 сентября 2026 / 12:42
Безопасность
Рютте заявил, что на Украине "все хорошо", кроме энергетики и логистики
30 сентября 2026 / 21:31
© AP/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Дела на Украине в целом обстоят хорошо, только энергетическая инфраструктура и логистика "находятся под угрозой". На это обратил внимание генсек НАТО Марк Рютте, выступая на конференции в Брюсселе.
"Разумеется нет, все гораздо лучше", - ответил он на вопрос, действительно ли на Украине все так плохо, как информируют СМИ. "На Украине все хорошо, хотя абсолютная правда состоит в том, что есть проблема, что большие города, энергетика и логистика находятся под угрозой", - указал Рютте.
Вместе с тем, по его словам, у Киева нет ракет-перехватчиков для систем ПВО, но "европейцы, канадцы и американцы прямо сейчас ищут, где взять еще", сообщает ТАСС.
Теги:
Также по теме:
18.09.2026 21:57Зеленский отметил "космический дефицит" денег у Украины
17.09.2026 14:14Мендель: Зеленский превратился в инструмент самоубийства Украины
10.09.2026 21:41На Украине заявили о предельном истощении финансов
04.09.2026 10:38Мадьяр считает, что Украина не готова к членству в Евросоюзе
31.08.2026 20:44На Кличко возложили ответственность за подготовку Киева к зиме
26.08.2026 16:43Сальдо отметил переход Украины от второй экономики СССР к бедности
Актуально