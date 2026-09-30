Дела на Украине в целом обстоят хорошо, только энергетическая инфраструктура и логистика "находятся под угрозой". На это обратил внимание генсек НАТО Марк Рютте, выступая на конференции в Брюсселе.

Дела на Украине в целом обстоят хорошо, только энергетическая инфраструктура и логистика "находятся под угрозой". На это обратил внимание генсек НАТО Марк Рютте, выступая на конференции в Брюсселе.

"Разумеется нет, все гораздо лучше", - ответил он на вопрос, действительно ли на Украине все так плохо, как информируют СМИ. "На Украине все хорошо, хотя абсолютная правда состоит в том, что есть проблема, что большие города, энергетика и логистика находятся под угрозой", - указал Рютте.

Вместе с тем, по его словам, у Киева нет ракет-перехватчиков для систем ПВО, но "европейцы, канадцы и американцы прямо сейчас ищут, где взять еще", сообщает ТАСС.