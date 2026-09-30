Объявлено об официальной отмене концертов Канье Уэста в Петербурге

Концерт американского рэп-исполнителя Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября отменен. Об этом информировали организаторы выступления - агентство Say Agency в своих социальных сетях.

Концерт американского рэп-исполнителя Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября отменен. Об этом информировали организаторы выступления - агентство Say Agency в своих социальных сетях.

"С искренним сожалением сообщаем вам, что концерты YE в Санкт-Петербурге в намеченные даты состояться не смогут. В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах", - следует из сообщения.

Отмечается, что возвращение денег за билеты будет осуществляться с 12 октября.

Ранее Say Agency анонсировало два выступления рэпера на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, сообщает ТАСС.