Концерт американского рэп-исполнителя Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября отменен. Об этом информировали организаторы выступления - агентство Say Agency в своих социальных сетях.
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Общество
Объявлено об официальной отмене концертов Канье Уэста в Петербурге
30 сентября 2026 / 21:45
© Erika Goldring/ Getty Images/ТАСС
Концерт американского рэп-исполнителя Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября отменен. Об этом информировали организаторы выступления - агентство Say Agency в своих социальных сетях.
"С искренним сожалением сообщаем вам, что концерты YE в Санкт-Петербурге в намеченные даты состояться не смогут. В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах", - следует из сообщения.
Отмечается, что возвращение денег за билеты будет осуществляться с 12 октября.
Ранее Say Agency анонсировало два выступления рэпера на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, сообщает ТАСС.
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