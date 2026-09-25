Эрдоган: политика Турции не представляет угрозы для Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что политика Анкары в регионе не представляет угрозы для Израиля, несмотря на критику со стороны властей еврейского государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что политика Анкары в регионе не представляет угрозы для Израиля, несмотря на критику со стороны властей еврейского государства.

"У нас имеются серьезные разногласия с Израилем по целому ряду вопросов. В последнее время в Израиле распространяется ошибочное мнение, направленное на то, чтобы представить Турцию в качестве нового источника угрозы. Мы думаем, что эта риторика связана с внутриполитической динамикой в Израиле и предвыборной обстановкой", - отметил турецкий лидер.

Ранее в ходе выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике внешнюю политику Турции на Ближнем Востоке. В частности, он заявил о враждебных, на его взгляд, действиях Анкары в отношении Израиля, а также обратил внимание на политику Анкары касательно Сирии, Греции и Кипра, сообщает ТАСС.