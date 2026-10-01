Украина не сможет продолжать конфликт с Россией без помощи государств Запада. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристоф Ваннер.
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Безопасность
Welt: Украина не сможет продолжать конфликт с Россией без помощи стран Запада
1 октября 2026 / 16:16
© Jen Golbeck/ SOPA Images via Reuters Connect/ТАСС
Украина не сможет продолжать конфликт с Россией без помощи государств Запада. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристоф Ваннер.
"Без помощи западных стран, я думаю, Украина уже не способна продолжать конфликт с Россией. Она всегда нуждалась в помощи Запада", - отметил он.
Вместе с тем Ваннер обратил внимание на состояние украинской энергетики в преддверии холодов, указав, что она находится в тяжелом состоянии, а производственные мощности страны существенно ограничены, сообщает ТАСС.
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