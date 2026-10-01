Детский прожиточный минимум в России составит 19,6 тыс. рублей

В 2027 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 20 227 рублей. Об этом со ссылкой на проект федерального бюджета РФ на следующую трехлетку сообщает ТАСС .

В 2027 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 20 227 рублей. Об этом со ссылкой на проект федерального бюджета РФ на следующую трехлетку сообщает ТАСС.

"Установить в 2027 году величину прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в размере 20 227 рублей. При этом для трудоспособного населения - 22 047 рублей, пенсионеров - 17 395 рублей, детей - 19 620 рублей", - следует из документа, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента.