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Экономика

Детский прожиточный минимум в России составит 19,6 тыс. рублей

Детский прожиточный минимум в России составит 19,6 тыс. рублей Детский прожиточный минимум в России составит 19,6 тыс. рублей

В 2027 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 20 227 рублей. Об этом со ссылкой на проект федерального бюджета РФ на следующую трехлетку сообщает ТАСС.

В 2027 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 20 227 рублей. Об этом со ссылкой на проект федерального бюджета РФ на следующую трехлетку сообщает ТАСС.

"Установить в 2027 году величину прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в размере 20 227 рублей. При этом для трудоспособного населения - 22 047 рублей, пенсионеров - 17 395 рублей, детей - 19 620 рублей", - следует из документа, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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Теги:
#россия
#дети
#2027 год
#прожиточный минимум
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