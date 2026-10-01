В 2027 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 20 227 рублей. Об этом со ссылкой на проект федерального бюджета РФ на следующую трехлетку сообщает ТАСС.
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
1 октября 2026 / 12:05
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
1 октября 2026 / 12:02
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
1 октября 2026 / 10:39
Экономика
Детский прожиточный минимум в России составит 19,6 тыс. рублей
1 октября 2026 / 15:33
© Софья Сандурская/ ТАСС
В 2027 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 20 227 рублей. Об этом со ссылкой на проект федерального бюджета РФ на следующую трехлетку сообщает ТАСС.
"Установить в 2027 году величину прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в размере 20 227 рублей. При этом для трудоспособного населения - 22 047 рублей, пенсионеров - 17 395 рублей, детей - 19 620 рублей", - следует из документа, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Также по теме:
01.10.2026 14:45Решетников: G20 близка к консенсусу по недопущению применения торговли в качестве оружия
01.10.2026 14:16Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей
01.10.2026 11:59Российский рынок акций снижается на открытии торгов
01.10.2026 10:59Определен минимальный размер оплаты труда на 2027 год
30.09.2026 21:45Forbes назвал самые прибыльные российские компании
30.09.2026 17:46Курс доллара на межбанке опускался ниже 83 рублей
30.09.2026 11:59Российский рынок акций растет на открытии торгов
29.09.2026 14:15Президент РФ расширил ограничения на вывоз наличных из страны
29.09.2026 11:59Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Актуально