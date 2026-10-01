Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 1 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует снижение.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,19% и торговались на уровне 2 263,58 и 853,38 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снижался на 1,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,361 рубля.

На 09:25 мск индекс Мосбиржи опускался до 2 262,82 пункта (-0,22%), индекс РТС составлял 853,1 пункта (-0,22%). Вместе с тем курс китайской валюты находился на отметке в 12,372 рубля.