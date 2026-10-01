Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 октября 2026 / 14:29
КОТИРОВКИ
USD
01/10
83.5588
EUR
01/10
94.8810
Новости часа
Российские ВС установили контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской области На военную службу в осеннюю кампанию отправятся порядка 120 тыс. призывников
Москва
1 октября 2026 / 14:29
Котировки
USD
01/10
currency
83.5588
0.0000
EUR
01/10
currency
94.8810
0.0000
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
1 октября 2026 / 12:05
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
1 октября 2026 / 12:02
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
1 октября 2026 / 10:39
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика

Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 1 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует снижение.

Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 1 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует снижение.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,19% и торговались на уровне 2 263,58 и 853,38 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снижался на 1,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,361 рубля.

На 09:25 мск индекс Мосбиржи опускался до 2 262,82 пункта (-0,22%), индекс РТС составлял 853,1 пункта (-0,22%). Вместе с тем курс китайской валюты находился на отметке в 12,372 рубля.

  • new_top
Теги:
#россия
#снижение
#рынок акций
#торги
Также по теме:
01.10.2026 10:59
Определен минимальный размер оплаты труда на 2027 год
30.09.2026 21:45
Forbes назвал самые прибыльные российские компании
30.09.2026 17:46
Курс доллара на межбанке опускался ниже 83 рублей
30.09.2026 13:59
Стоимость нефти Brent впервые с 7 сентября опускалась ниже $96 за баррель
30.09.2026 11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
29.09.2026 14:15
Президент РФ расширил ограничения на вывоз наличных из страны
29.09.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
28.09.2026 19:45
Цена золота впервые с 4 августа опустилась ниже $4 150
28.09.2026 11:59
Российский рынок акций перешел к снижению на открытии торгов
25.09.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
13:13
Российские ВС установили контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской области
12:57
На военную службу в осеннюю кампанию отправятся порядка 120 тыс. призывников
12:44
Нетаньяху сообщил, что теракт на борту самолета Flydubai предотвратил сантехник
12:30
В Москве начали подавать отопление
12:15
Трамп объявил о запуске проекта по экспорту СПГ на Аляске
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
11:42
"Мираторг" в Брянской области подвергся атаке ВСУ
11:21
Генштаб ВС РФ опроверг отправку военных по призыву в зону СВО
10:59
Определен минимальный размер оплаты труда на 2027 год
10:20
NYT: исполнение первой с 1976 года казни женщины в Теннесси отсрочили
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО