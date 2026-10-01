Дегтярев анонсировал участие россиян на Европейских играх - 2027 с флагом и гимном

Россияне на Европейских играх 2027 года в Стамбуле будут участвовать с флагом и гимном своей страны. Об этом заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, выступая на форуме "Азартные игры. Отчисления на спорт" .

Россияне на Европейских играх 2027 года в Стамбуле будут участвовать с флагом и гимном своей страны. Об этом заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, выступая на форуме "Азартные игры. Отчисления на спорт" .

"В 2027 году мы готовимся к Европейским играм. Сборная России допущена и под флагом поедет. Правда, было выступление отдельных шизиков, почему Россию не допустили на Азиатские игры. Потому что мы является членом Европейских олимпийских комитетов", - указал он.

Европейские игры примет Стамбул в период с 16 по 27 июня 2027 года, сообщает ТАСС.