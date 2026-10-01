Россияне на Европейских играх 2027 года в Стамбуле будут участвовать с флагом и гимном своей страны. Об этом заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, выступая на форуме "Азартные игры. Отчисления на спорт" .
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Спорт
Дегтярев анонсировал участие россиян на Европейских играх - 2027 с флагом и гимном
1 октября 2026 / 13:30
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Россияне на Европейских играх 2027 года в Стамбуле будут участвовать с флагом и гимном своей страны. Об этом заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, выступая на форуме "Азартные игры. Отчисления на спорт" .
"В 2027 году мы готовимся к Европейским играм. Сборная России допущена и под флагом поедет. Правда, было выступление отдельных шизиков, почему Россию не допустили на Азиатские игры. Потому что мы является членом Европейских олимпийских комитетов", - указал он.
Европейские игры примет Стамбул в период с 16 по 27 июня 2027 года, сообщает ТАСС.
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