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На военную службу в осеннюю кампанию отправятся порядка 120 тыс. призывников

На военную службу в осеннюю кампанию отправятся порядка 120 тыс. призывников На военную службу в осеннюю кампанию отправятся порядка 120 тыс. призывников

Для прохождения военной службы по призыву в осеннюю кампанию будут направлены около 120 тыс. граждан. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью "Красной звезде".

Для прохождения военной службы по призыву в осеннюю кампанию будут направлены около 120 тыс. граждан. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью "Красной звезде".

"В октябре-декабре для прохождения военной службы необходимо направить порядка 120 тысяч военнослужащих по призыву. Призывники со сборных пунктов субъектов РФ начнут убывать к месту прохождения военной службы уже с 10 октября", - отметил он.

Генерал-полковник также обратил внимание, что в некоторых районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, отправка будет осуществляться в период с 1 ноября по 31 декабря. "Вместе с тем отправка граждан, проживающих в сельской местности и непосредственно привлеченных к посевным и уборочным работам, начнется 15 октября", - уточнил он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#призывники
#военная служба
#осенний период
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