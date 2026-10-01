Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, сообщает ТАСС.

Ожидается, что он примет участие в намеченных на 1-2 октября заседаниях Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии, а также встречах Евразийского межправительственного совета.

Кроме того, в эти дни Минск принимает международную промышленную выставку "Иннопром", которой глава российского правительства, как правило, уделяет повышенное внимание.

Последний визит Мишустина в Белоруссию состоялся осенью 2025 года. Тогда он также пересекся с проведением в Минске первого выездного "Иннопрома".