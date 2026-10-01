Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, сообщает ТАСС.
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
1 октября 2026 / 12:05
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
1 октября 2026 / 12:02
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
1 октября 2026 / 10:39
Политика
Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом
1 октября 2026 / 14:30
© Кирилл Зыков/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, сообщает ТАСС.
Ожидается, что он примет участие в намеченных на 1-2 октября заседаниях Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии, а также встречах Евразийского межправительственного совета.
Кроме того, в эти дни Минск принимает международную промышленную выставку "Иннопром", которой глава российского правительства, как правило, уделяет повышенное внимание.
Последний визит Мишустина в Белоруссию состоялся осенью 2025 года. Тогда он также пересекся с проведением в Минске первого выездного "Иннопрома".
Теги:
Также по теме:
30.09.2026 18:46В Польше заявили о потеплении в отношениях с Белоруссией
29.09.2026 18:15Лукашенко рассказал, что в Белоруссии относятся к Ленину с трепетом
29.09.2026 16:15Лукашенко отметил, что Россия и Китай всегда поддерживали Белоруссию
28.09.2026 19:30Лукашенко: Белоруссия является "замесом" всех национальностей
25.09.2026 17:59Лукашенко поручил в кратчайшие сроки завершить сев озимых культур
24.09.2026 19:15Лукашенко своим указом помиловал 15 осужденных
11.09.2026 17:15Лукашенко рассказал, что его младший сын служит в армии
Актуально