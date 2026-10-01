Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 октября 2026 / 16:08
КОТИРОВКИ
USD
01/10
83.5588
EUR
01/10
94.8810
Новости часа
Решетников: G20 близка к консенсусу по недопущению применения торговли в качестве оружия Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом
Москва
1 октября 2026 / 16:08
Котировки
USD
01/10
currency
83.5588
0.0000
EUR
01/10
currency
94.8810
0.0000
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
1 октября 2026 / 12:05
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
1 октября 2026 / 12:02
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
1 октября 2026 / 10:39
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Политика и религия
Политика

Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом

Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, сообщает ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, сообщает ТАСС.

Ожидается, что он примет участие в намеченных на 1-2 октября заседаниях Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии, а также встречах Евразийского межправительственного совета.

Кроме того, в эти дни Минск принимает международную промышленную выставку "Иннопром", которой глава российского правительства, как правило, уделяет повышенное внимание. 

Последний визит Мишустина в Белоруссию состоялся осенью 2025 года. Тогда он также пересекся с проведением в Минске первого выездного "Иннопрома".

  • new_top
Теги:
#мишустин
#белоруссия
#приезд
Также по теме:
30.09.2026 18:46
В Польше заявили о потеплении в отношениях с Белоруссией
29.09.2026 18:15
Лукашенко рассказал, что в Белоруссии относятся к Ленину с трепетом
29.09.2026 16:15
Лукашенко отметил, что Россия и Китай всегда поддерживали Белоруссию
28.09.2026 19:30
Лукашенко: Белоруссия является "замесом" всех национальностей
28.09.2026 16:29
Лукашенко заявил, что ВС Белоруссии должны быть готовы к серьезным испытаниям
25.09.2026 17:59
Лукашенко поручил в кратчайшие сроки завершить сев озимых культур
24.09.2026 19:15
Лукашенко своим указом помиловал 15 осужденных
21.09.2026 14:59
Лукашенко в День независимости Армении пожелал ее народу стабильности
17.09.2026 20:44
Лукашенко: Белоруссия не претендует на чужие земли, но и свои не уступит
11.09.2026 17:15
Лукашенко рассказал, что его младший сын служит в армии
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
14:45
Решетников: G20 близка к консенсусу по недопущению применения торговли в качестве оружия
14:30
Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом
14:16
Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей
13:59
Президент РФ поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником
13:43
ВОЗ: свыше 57% стран ввели запрет на дискриминацию по возрасту
13:30
Дегтярев анонсировал участие россиян на Европейских играх - 2027 с флагом и гимном
13:13
Российские ВС установили контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской области
12:57
На военную службу в осеннюю кампанию отправятся порядка 120 тыс. призывников
12:44
Нетаньяху сообщил, что теракт на борту самолета Flydubai предотвратил сантехник
12:30
В Москве начали подавать отопление
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО