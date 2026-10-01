Президент РФ поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником, пожелав им успехов и всего наилучшего. Текст послания размещен на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником, пожелав им успехов и всего наилучшего. Текст послания размещен на сайте Кремля.

"Сегодня ратные, патриотические традиции предшественников, ветеранов являются достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих Сухопутных войск, помогают с честью решать ответственные задачи в ходе СВО, на других стратегических направлениях", - указал Путин.

"Мы искренне гордимся подвигами прославленных героев - военачальников и полководцев, солдат и офицеров, которые во все времена, в боевых походах и на полях сражений за свободу и независимость Отечества проявляли беспримерное мужество, самоотверженность и силу духа", - отметил глава государства.

Он убежден, что военнослужащие и впредь будут надежно стоять на страже национальных интересов и безопасности страны, демонстрируя верность присяге и долгу, сообщает ТАСС.