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Президент РФ поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником

Президент РФ поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником Президент РФ поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником, пожелав им успехов и всего наилучшего. Текст послания размещен на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником, пожелав им успехов и всего наилучшего. Текст послания размещен на сайте Кремля.

"Сегодня ратные, патриотические традиции предшественников, ветеранов являются достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих Сухопутных войск, помогают с честью решать ответственные задачи в ходе СВО, на других стратегических направлениях", - указал Путин. 

"Мы искренне гордимся подвигами прославленных героев - военачальников и полководцев, солдат и офицеров, которые во все времена, в боевых походах и на полях сражений за свободу и независимость Отечества проявляли беспримерное мужество, самоотверженность и силу духа", - отметил глава государства.

Он убежден, что военнослужащие и впредь будут надежно стоять на страже национальных интересов и безопасности страны, демонстрируя верность присяге и долгу, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#праздник
#поздравление
#сухопутные войск
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