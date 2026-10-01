Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились

Мы наблюдаем процесс смещения мировых политических, экономических и финансовых центров в Азию. Страны глобального Юга уже демонстрируют свое превосходство в различных сферах.

Мы наблюдаем процесс смещения мировых политических, экономических и финансовых центров в Азию. Страны глобального Юга уже демонстрируют свое превосходство в различных сферах.

Это движение, разумеется, видят и на Западе. И Запад еще поборется за свою гегемонию. Европа декларирует свою подготовку к войне с Россией. Соединенные Штаты понимают, что своими неудачами в Персидском заливе они обрушили собственный авторитет в мире.

В Белом доме, как мы видим после недавней встречи лидеров США и КНР, изменили риторику в отношении Китая. Тот, кто не справился с Ираном, вряд ли может сдерживать Пекин, опираясь на свои военные возможности. На сегодня шансы большой войны США с Китаем резко снизились. Вашингтон ищет другие способы сдерживания своего главного геополитического конкурента.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог,

руководитель аналитического отдела Международного евразийского

движения Владимир Киреев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/3e9cbcfac8169f7c08f30131f980d446/