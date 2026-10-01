В Москве началась поэтапная подача тепла. Прежде всего отопление подадут в садики, школы и больницы, а затем - в жилые дома, офисные здания, на предприятия торговли и промышленности, заявил заммэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС.
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Общество
В Москве начали подавать отопление
1 октября 2026 / 12:30
© Михаил Метцель/ ТАСС
В Москве началась поэтапная подача тепла. Прежде всего отопление подадут в садики, школы и больницы, а затем - в жилые дома, офисные здания, на предприятия торговли и промышленности, заявил заммэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подготовка к отопительному сезону в столице началась в мае и была завершена к 1 сентября. Всего подготовили свыше 74 тыс. объектов, включая более 34 тыс. многоквартирных домов.
Мэр отметил, что инженерные системы города готовы к прохождению отопительного периода. Кроме того, подготовлены аварийные бригады и необходимая техника, добавил он.
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