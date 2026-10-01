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Российские ВС установили контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской области

Российские ВС установили контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской области Российские ВС установили контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Север" за прошедшие сутки взяли под контроль населенные пункты Нестерное, Рубленое и Высокая Яруга в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Подразделения группировки войск "Север" за прошедшие сутки взяли под контроль населенные пункты Нестерное, Рубленое и Высокая Яруга в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В результате решительных наступательных действий в кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое Харьковской области. В ходе активных действий подразделений группировки взят под контроль населенный пункт Высокая Яруга Харьковской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что контроль над Нестерным был установлен военнослужащими штурмовых подразделений 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии, над Рубленым - 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной), а над Высокой Яругой - 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса в составе группировки войск "Север".

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Теги:
#вс рф
#контроль
#харьковская область
#населенные пункты
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