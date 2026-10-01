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ВОЗ: свыше 57% стран ввели запрет на дискриминацию по возрасту

ВОЗ: свыше 57% стран ввели запрет на дискриминацию по возрасту ВОЗ: свыше 57% стран ввели запрет на дискриминацию по возрасту

Свыше 57% стран приняли законы, запрещающие дискриминацию по возрасту. С 2018 года их число увеличилось более чем на 13%, со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщает ТАСС.

Свыше 57% стран приняли законы, запрещающие дискриминацию по возрасту. С 2018 года их число увеличилось более чем на 13%, со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщает ТАСС.

Как отмечается, более половины стран мира приняли национальные стратегии в области долгосрочной заботы о пожилых и реализуют целевые программы по формированию благоприятной для них среды.

В ВОЗ обратили внимание, что "в 2020 году число людей в возрасте 60 лет и старше составило более 1 млрд, и, по прогнозам, к 2050 году оно достигнет 2,1 млрд". При этом увеличение продолжительности жизни "не означает автоматического сохранения здоровья". С 2000 по 2023 год вырос разрыв между общей продолжительностью жизни и продолжительностью здоровой жизни для людей в возрасте 60 лет. На долю лиц этой возрастной группы "пришлось 71% случаев избыточной смертности от COVID-19 в период с 2020 по 2023 год", указали в организации.

Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2020 года провозгласила Десятилетие здорового старения, предполагающее объединение усилий правительств, учреждений ООН, гражданского общества, частного сектора, научных кругов в целях улучшения жизни пожилых людей, их семей и местных сообществ.

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Теги:
#запрет
#воз
#дискриминация
#возраст
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