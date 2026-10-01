Страны Группы двадцати (G20) близки к консенсусу по недопущению применения торговли как оружия. На это обратил внимание министр экономического развития России Максим Решетников при общении с журналистами на полях встречи "двадцатки" в США.
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Экономика
Решетников: G20 близка к консенсусу по недопущению применения торговли в качестве оружия
1 октября 2026 / 14:45
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Страны Группы двадцати (G20) близки к консенсусу по недопущению применения торговли как оружия. На это обратил внимание министр экономического развития России Максим Решетников при общении с журналистами на полях встречи "двадцатки" в США.
"В целом здесь договорились, и сегодня все страны практически поддержали. Дождемся, разумеется, еще итоговых заявлений, это все будет понятно вечером 1 октября, но в общем мы здесь близки к компромиссу", - сказал российский министр, комментируя соответствующий вопрос.
Совещание министерского уровня по вопросам международного экономического развития и торговли проходит с 30 сентября по 1 октября в Милуоки, сообщает ТАСС.
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