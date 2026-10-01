Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры.
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Спорт
Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры в футболе
1 октября 2026 / 15:57
© Александр Щербак/ ТАСС
Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры.
"Можно сказать, что завершил. Возможно, могу сыграть только за одну из медиакоманд в Кубке России. Для статистики", - отметил он в беседе с ТАСС.
Последним клубом Дзюбы был тольяттинский "Акрон", за который он играл с 2024 года. Срок контракта нападающего с клубом завершился 30 июня.
Дзюбе 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (248 голов), сборной России (31) и Российской премьер-лиги (177).
За сборную России он провел 56 матчей. Участвовал в чемпионатах Европы 2016 и 2021 годов, а также в домашнем ЧМ 2018 года, где россияне дошли до четвертьфинала.
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