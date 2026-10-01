Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры в футболе

Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры.

Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Можно сказать, что завершил. Возможно, могу сыграть только за одну из медиакоманд в Кубке России. Для статистики", - отметил он в беседе с ТАСС.

Последним клубом Дзюбы был тольяттинский "Акрон", за который он играл с 2024 года. Срок контракта нападающего с клубом завершился 30 июня.

Дзюбе 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (248 голов), сборной России (31) и Российской премьер-лиги (177).

За сборную России он провел 56 матчей. Участвовал в чемпионатах Европы 2016 и 2021 годов, а также в домашнем ЧМ 2018 года, где россияне дошли до четвертьфинала.