В России стоматологов обязали делать обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции сопровождаются болевыми ощущениями. Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу 1 октября, сообщает ТАСС.
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Общество
Стоматологи будут делать анестезию пациенту при болезненных процедурах
1 октября 2026 / 16:29
© Михаил Метцель/ ТАСС
В России стоматологов обязали делать обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции сопровождаются болевыми ощущениями. Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу 1 октября, сообщает ТАСС.
"Если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю "стоматология", может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции выполняются с обезболиванием", - следует из документа.
Кроме того, согласно пояснительной записке к проекту, принятие приказа нацелено на сокращение обязательных требований в части пересмотра стандартов оснащения стоматологических кабинетов и отделений.
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