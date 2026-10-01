Стоматологи будут делать анестезию пациенту при болезненных процедурах

В России стоматологов обязали делать обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции сопровождаются болевыми ощущениями. Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу 1 октября, сообщает ТАСС .

В России стоматологов обязали делать обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции сопровождаются болевыми ощущениями. Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу 1 октября, сообщает ТАСС.

"Если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю "стоматология", может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции выполняются с обезболиванием", - следует из документа.

Кроме того, согласно пояснительной записке к проекту, принятие приказа нацелено на сокращение обязательных требований в части пересмотра стандартов оснащения стоматологических кабинетов и отделений.