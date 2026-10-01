В Забайкалье объявили награду в 15 тыс. рублей за добычу медведя

В Забайкальском крае за добычу медведя объявили награду в размере 15 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов региона сообщает ТАСС .

В Забайкальском крае за добычу медведя объявили награду в размере 15 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов региона сообщает ТАСС.

"В качестве дополнительной меры за добычу медведя введено вознаграждения в размере 15 тысяч рублей. Эта мера позволяет привлекать охотников к работе на территориях, где складывается наиболее напряженная обстановка", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала осени в Забайкалье было добыто 70 медведей. Всего зафиксировано 100 сообщений о выходах диких животных, включая 35 случаев непосредственно на территории населенных пунктов.

Всего для мониторинга территорий и выезда по поступающим от населения сообщениям задействовано 275 охотоведов и охотников.