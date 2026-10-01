В Забайкальском крае за добычу медведя объявили награду в размере 15 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов региона сообщает ТАСС.
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Общество
В Забайкалье объявили награду в 15 тыс. рублей за добычу медведя
1 октября 2026 / 17:14
© Михаил Синицын/ ТАСС
В Забайкальском крае за добычу медведя объявили награду в размере 15 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов региона сообщает ТАСС.
"В качестве дополнительной меры за добычу медведя введено вознаграждения в размере 15 тысяч рублей. Эта мера позволяет привлекать охотников к работе на территориях, где складывается наиболее напряженная обстановка", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, с начала осени в Забайкалье было добыто 70 медведей. Всего зафиксировано 100 сообщений о выходах диких животных, включая 35 случаев непосредственно на территории населенных пунктов.
Всего для мониторинга территорий и выезда по поступающим от населения сообщениям задействовано 275 охотоведов и охотников.
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