Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 октября 2026 / 19:17
КОТИРОВКИ
USD
01/10
83.5588
EUR
01/10
94.8810
Новости часа
Мишустин: Россия и Белоруссия разработали план углубления интеграции ЦБ анонсировал выпуск памятной серебряной монеты "Судебная система России"
Москва
1 октября 2026 / 19:17
Котировки
USD
01/10
currency
83.5588
0.0000
EUR
01/10
currency
94.8810
0.0000
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
1 октября 2026 / 12:05
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
1 октября 2026 / 12:02
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
1 октября 2026 / 10:39
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество

В Забайкалье объявили награду в 15 тыс. рублей за добычу медведя

В Забайкалье объявили награду в 15 тыс. рублей за добычу медведя В Забайкалье объявили награду в 15 тыс. рублей за добычу медведя

В Забайкальском крае за добычу медведя объявили награду в размере 15 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов региона сообщает ТАСС.

В Забайкальском крае за добычу медведя объявили награду в размере 15 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов региона сообщает ТАСС.

"В качестве дополнительной меры за добычу медведя введено вознаграждения в размере 15 тысяч рублей. Эта мера позволяет привлекать охотников к работе на территориях, где складывается наиболее напряженная обстановка", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала осени в Забайкалье было добыто 70 медведей. Всего зафиксировано 100 сообщений о выходах диких животных, включая 35 случаев непосредственно на территории населенных пунктов.

Всего для мониторинга территорий и выезда по поступающим от населения сообщениям задействовано 275 охотоведов и охотников.

  • new_top
Теги:
#добыча
#медведь
#награда
#забайкалье
Также по теме:
01.10.2026 12:44
Нетаньяху сообщил, что теракт на борту самолета Flydubai предотвратил сантехник
01.10.2026 10:20
NYT: исполнение первой с 1976 года казни женщины в Теннесси отсрочили
30.09.2026 17:15
Reuters: экс-премьер Малайзии госпитализирован после смерти жены
30.09.2026 14:44
В Болгарии расследуют убийство президента футбольного клуба "Ботев"
30.09.2026 11:42
ТВ Израиля: один из пилотов Flydubai пытался совершить самоубийство
30.09.2026 10:41
Собянин: геномный контроль мигрантов помог найти 14 серийных преступников
29.09.2026 16:59
ABC News: в штате Теннесси впервые за 200 лет намерены казнить женщину
29.09.2026 16:30
В Амурской области потерпел крушение самолет Ту-95
29.09.2026 12:13
В Венгрии задержаны два экс-министра по обвинению в коррупции
28.09.2026 16:57
Jakarta Post: число жертв крушения парома в Индонезии возросло до 66
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
17:47
Мишустин: Россия и Белоруссия разработали план углубления интеграции
17:30
ЦБ анонсировал выпуск памятной серебряной монеты "Судебная система России"
17:14
В Забайкалье объявили награду в 15 тыс. рублей за добычу медведя
16:57
Государственный долг России в 2027 году составит 53,9 трлн рублей
16:44
Дмитриев считает "мудрым" заявление премьера Литвы об отсутствии угрозы со стороны России
16:29
Стоматологи будут делать анестезию пациенту при болезненных процедурах
16:16
Welt: Украина не сможет продолжать конфликт с Россией без помощи стран Запада
15:57
Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры в футболе
15:45
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 650 беспилотников ВСУ
15:33
Детский прожиточный минимум в России составит 19,6 тыс. рублей
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО