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ЦБ анонсировал выпуск памятной серебряной монеты "Судебная система России"

ЦБ анонсировал выпуск памятной серебряной монеты "Судебная система России" ЦБ анонсировал выпуск памятной серебряной монеты "Судебная система России"

Банк России в пятницу выпустит в обращение памятную монету "Судебная система России" из серебра номиналом 3 рубля. Об этом со ссылкой на пресс-релиз регулятора сообщает ТАСС.

Банк России в пятницу выпустит в обращение памятную монету "Судебная система России" из серебра номиналом 3 рубля. Об этом со ссылкой на пресс-релиз регулятора сообщает ТАСС.

Монета имеет форму круга диаметром 39 мм. Тираж - 6 тыс. единиц. Изготовлена качеством "пруф".

На оборотной стороне изделия размещены рельефные изображения портрета Петра I и весов, по окружности расположены надписи - "Судебная система России", в центре - "5 ноября 1723 г.".

Подчеркивается, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей и являются законным средством наличного платежа на территории России.

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Теги:
#цб
#монета
#серебро
#судебная система
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