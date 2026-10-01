Банк России в пятницу выпустит в обращение памятную монету "Судебная система России" из серебра номиналом 3 рубля. Об этом со ссылкой на пресс-релиз регулятора сообщает ТАСС .

Банк России в пятницу выпустит в обращение памятную монету "Судебная система России" из серебра номиналом 3 рубля. Об этом со ссылкой на пресс-релиз регулятора сообщает ТАСС.

Монета имеет форму круга диаметром 39 мм. Тираж - 6 тыс. единиц. Изготовлена качеством "пруф".

На оборотной стороне изделия размещены рельефные изображения портрета Петра I и весов, по окружности расположены надписи - "Судебная система России", в центре - "5 ноября 1723 г.".

Подчеркивается, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей и являются законным средством наличного платежа на территории России.