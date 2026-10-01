Банк России в пятницу выпустит в обращение памятную монету "Судебная система России" из серебра номиналом 3 рубля. Об этом со ссылкой на пресс-релиз регулятора сообщает ТАСС.
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Экономика
ЦБ анонсировал выпуск памятной серебряной монеты "Судебная система России"
1 октября 2026 / 17:30
© Официальный сайт ЦБ РФ/ТАСС
Банк России в пятницу выпустит в обращение памятную монету "Судебная система России" из серебра номиналом 3 рубля. Об этом со ссылкой на пресс-релиз регулятора сообщает ТАСС.
Монета имеет форму круга диаметром 39 мм. Тираж - 6 тыс. единиц. Изготовлена качеством "пруф".
На оборотной стороне изделия размещены рельефные изображения портрета Петра I и весов, по окружности расположены надписи - "Судебная система России", в центре - "5 ноября 1723 г.".
Подчеркивается, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей и являются законным средством наличного платежа на территории России.
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