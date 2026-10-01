Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает мудрым заявление премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса об отсутствии свидетельств якобы подготовки Россией нападения на государства Европейского союза.
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Безопасность
Дмитриев считает "мудрым" заявление премьера Литвы об отсутствии угрозы со стороны России
1 октября 2026 / 16:44
© Петр Ковалев/ ТАСС
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает мудрым заявление премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса об отсутствии свидетельств якобы подготовки Россией нападения на государства Европейского союза.
"Необычно мудрые слова премьера Литвы, который открыто говорит, что истерия Евросоюза вокруг "угрозы со стороны России" не основана ни на каких фактах", - отметил глава РФПИ в соцсети X.
Некоторое время назад Синкявичюс, выступая на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, обратил внимание, что разведслужбы не располагают "реальными доказательствами" подготовки РФ каких-либо действий против стран объединения, сообщает ТАСС.
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