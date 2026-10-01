ВЦИОМ: 44% жителей России готовы выбрать дом престарелых, чтобы не обременять родных

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 44% россиян выбрали бы дом престарелых, если бы уход за ними обременял родных.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 44% россиян выбрали бы дом престарелых, если бы уход за ними обременял родных.

"За пять лет представления жителей страны о том, где должен жить пожилой человек, существенно изменились. Семья больше не является приоритетным местом заботы о пожилом человеке, заметно выросла поддержка получения помощи на дому. Когда россияне думают о собственной старости, отношение к домам престарелых заметно меняется. За пять лет готовность выбрать такой вариант для себя, если уход становится обременительным для родных, выросла с 34% до 44%", - следует из материалов соцслужбы.

Вместе с тем 30% респондентов отдали бы предпочтение сиделкам или социальным работникам на дому, еще 8% рассчитывали бы на членов семьи. По данным опроса, каждый пятый россиянин регулярно ухаживает за больными людьми, людьми с инвалидностью.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" провели 18 сентября текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет, сообщает ТАСС.