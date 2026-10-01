Европа, вместо поиска путей для деэскалации напряженности, "решила создавать свою идентичность безопасности". На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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Политика
Песков заявил, что ЕС "создает свою идентичность безопасности"
1 октября 2026 / 14:59
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Европа, вместо поиска путей для деэскалации напряженности, "решила создавать свою идентичность безопасности". На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, на нынешнем этапе Европа оперирует в целом конфронтационными механизмами. Когда страны Европейского союза поняли, что НАТО во главе с США не могут больше гарантировать их безопасность, они активизировали строительство своей идентичности безопасности, указал представитель Кремля.
"Вместо того чтобы, наоборот, искать пути по деэскалации напряженности, Европа решила создавать свою идентичность безопасности", - отметил он.
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