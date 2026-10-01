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Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 650 беспилотников ВСУ

Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 650 беспилотников ВСУ Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 650 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 650 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 650 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 650 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 248 994 беспилотника, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 085 танков и других боевых бронемашин, 1 783 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 597 орудий полевой артиллерии и минометов, 73 320 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#россия
#пво
#беспилотники
#всу
#сутки
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