Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 650 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 650 беспилотников ВСУ
1 октября 2026 / 15:45
© Вадим Савицкий/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 650 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 650 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 248 994 беспилотника, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 085 танков и других боевых бронемашин, 1 783 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 597 орудий полевой артиллерии и минометов, 73 320 единиц специальной военной автомобильной техники.
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