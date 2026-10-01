Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на агропромышленный холдинг "Мираторг" в Брянской области. Соответствующее сообщение разместил губернатор Егор Ковальчук в "Максе".
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Безопасность
"Мираторг" в Брянской области подвергся атаке ВСУ
1 октября 2026 / 11:42
© Александр Река/ ТАСС, архив
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на агропромышленный холдинг "Мираторг" в Брянской области. Соответствующее сообщение разместил губернатор Егор Ковальчук в "Максе".
"Массированной атаке беспилотников подвергся АПХ "Мираторг". Уничтожено 9 единиц техники, еще 13 повреждены. Среди сотрудников никто не пострадал", - говорится в сообщении, передает ТАСС.
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