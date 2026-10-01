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"Мираторг" в Брянской области подвергся атаке ВСУ

"Мираторг" в Брянской области подвергся атаке ВСУ "Мираторг" в Брянской области подвергся атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на агропромышленный холдинг "Мираторг" в Брянской области. Соответствующее сообщение разместил губернатор Егор Ковальчук в "Максе".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на агропромышленный холдинг "Мираторг" в Брянской области. Соответствующее сообщение разместил губернатор Егор Ковальчук в "Максе".

"Массированной атаке беспилотников подвергся АПХ "Мираторг". Уничтожено 9 единиц техники, еще 13 повреждены. Среди сотрудников никто не пострадал", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

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