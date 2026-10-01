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Генштаб ВС РФ опроверг отправку военных по призыву в зону СВО

Генштаб ВС РФ опроверг отправку военных по призыву в зону СВО Генштаб ВС РФ опроверг отправку военных по призыву в зону СВО

Российские военнослужащие по призыву не будут задействованы в выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью "Красной звезде".

Российские военнослужащие по призыву не будут задействованы в выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью "Красной звезде".

"Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач СВО в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут", - подчеркнул он, передает ТАСС.

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