Генштаб ВС РФ опроверг отправку военных по призыву в зону СВО

Российские военнослужащие по призыву не будут задействованы в выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью "Красной звезде" .

Российские военнослужащие по призыву не будут задействованы в выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью "Красной звезде".

"Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач СВО в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут", - подчеркнул он, передает ТАСС.