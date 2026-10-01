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Политика

Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах

Становится понятно, как Дональд Трамп и его команда готовятся к предстоящим в ноябре выборам в США.

Становится понятно, как Дональд Трамп и его команда готовятся к предстоящим в ноябре выборам в США.

Скорее всего, выборы в Палату представителей команда в Белом Доме уже считает проигранными. А вот выборы в Сенат будут зависеть от пяти избирательных округов, где и будут прилагаться основные усилия.

Если республиканцы проиграют все пять округов счет станет: 53:47, и большинство будет потеряно. Соответственно – задача Трампа и его команды сфальсифицировать выборы настолько, насколько это возможно.

Они будут пытаться вбрасывать бюллетени везде, где они контролируют ситуацию на местном уровне. Если получится отыграть таким образом хотя бы два округа – в Сенате будет поровну республиканцев и демократов. Это и есть их подготовка к выборам.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/e29e65148ea93bb04f8f9d97abfb5f0c/

 

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Теги:
#сша
#выборы
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