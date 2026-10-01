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Экономика

Трамп объявил о запуске проекта по экспорту СПГ на Аляске

Трамп объявил о запуске проекта по экспорту СПГ на Аляске Трамп объявил о запуске проекта по экспорту СПГ на Аляске

Президент США Дональд Трамп объявил о старте реализации на Аляске проекта по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) Alaska LNG.

Президент США Дональд Трамп объявил о старте реализации на Аляске проекта по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) Alaska LNG.

По его словам, власти Республики Корея в рамках торговых договоренностей с Вашингтоном инвестирует в американскую экономику $200 млрд. Эти средства пойдут на сооружение в штате Техас газовой электростанции, а также восьми ядерных реакторов на территории Соединенных Штатов, указал Трамп.

"И, наконец, средства пойдут на реализацию СПГ-проекта на Аляске", - сказал он, выступая в Белом доме. "Благодаря строительству Alaska LNG мы будем экспортировать порядка 4 млрд куб. м СПГ в сутки", - отметил американский лидер.

В прошлом году Вашингтон и Сеул условились о снижении американских пошлин до 15% взамен на масштабные инвестиции в США. Республика Корея намерена вложить $150 млрд в американскую судостроительную отрасль и еще $200 млрд в проекты в других сферах, сообщает ТАСС.

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Теги:
#аляска
#трамп
#спг
#проект
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