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Нетаньяху сообщил, что теракт на борту самолета Flydubai предотвратил сантехник

Нетаньяху сообщил, что теракт на борту самолета Flydubai предотвратил сантехник Нетаньяху сообщил, что теракт на борту самолета Flydubai предотвратил сантехник

Израильтянин, который помог предотвратить теракт на борту самолета авиакомпании Flydubai, работает сантехником. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News.

Израильтянин, который помог предотвратить теракт на борту самолета авиакомпании Flydubai, работает сантехником. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Этого израильтянина зовут Янив. Я встретился с ним и задал вопрос: "Как ты это сделал?". Он ответил: "Я просто должен был это сделать". На борту находилась его семья, там были 174 пассажира, большинство из них израильтяне. Он должен был их спасти", - рассказал политик.

Он отметил, что хладнокровные и героические действия мужчины "предотвратили еще одно 11 сентября".

Глава правительства еврейского государства также заявил, что поинтересовался у Янива, чем тот занимается в обычной жизни. "Я сантехник. Я прочищаю канализационные засоры", - привел слова мужчины Нетаньяху.

В среду пассажирский самолет Flydubai, следовавший рейсом из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате. Позже воздушное судно совершило посадку в Саудовской Аравии. По информации 12-го канала израильского ТВ, причиной ЧП послужила драка между двумя пилотами. Как сообщил израильский телеканал i24News, один из них был ранен ножом. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент попыткой теракта, сообщает ТАСС.

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Теги:
#нетаньяху
#теракт
#flydubai
#сантехник
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