Маткапитал на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778,5 тыс. рублей и до 1 млн 29 тыс. рублей на второго ребенка, если он не был использован на первенца. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает ТАСС.
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Экономика
Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей
1 октября 2026 / 14:16
© Дмитрий Феоктисов/ ТАСС
Маткапитал на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778,5 тыс. рублей и до 1 млн 29 тыс. рублей на второго ребенка, если он не был использован на первенца. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает ТАСС.
"Размер материнского капитала увеличится до 1 028,7 тыс. рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца. До 778,5 тыс. рублей на первого ребенка. Прирост на 65,5 тыс. и 49,6 тыс. рублей соответственно", - приводит слова министра пресс-служба Минтруда.
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