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Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей

Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей

Маткапитал на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778,5 тыс. рублей и до 1 млн 29 тыс. рублей на второго ребенка, если он не был использован на первенца. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает ТАСС.

Маткапитал на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778,5 тыс. рублей и до 1 млн 29 тыс. рублей на второго ребенка, если он не был использован на первенца. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает ТАСС.

"Размер материнского капитала увеличится до 1 028,7 тыс. рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца. До 778,5 тыс. рублей на первого ребенка. Прирост на 65,5 тыс. и 49,6 тыс. рублей соответственно", - приводит слова министра пресс-служба Минтруда.

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Теги:
#увеличение
#первый ребенок
#маткапитал
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