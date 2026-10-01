Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей

Маткапитал на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778,5 тыс. рублей и до 1 млн 29 тыс. рублей на второго ребенка, если он не был использован на первенца. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает ТАСС .

Маткапитал на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778,5 тыс. рублей и до 1 млн 29 тыс. рублей на второго ребенка, если он не был использован на первенца. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает ТАСС.

"Размер материнского капитала увеличится до 1 028,7 тыс. рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца. До 778,5 тыс. рублей на первого ребенка. Прирост на 65,5 тыс. и 49,6 тыс. рублей соответственно", - приводит слова министра пресс-служба Минтруда.