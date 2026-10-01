Объем государственного долга России в 2027 году составит 53,9 трлн рублей. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщает ТАСС.
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Экономика
Государственный долг России в 2027 году составит 53,9 трлн рублей
1 октября 2026 / 16:57
© Арина Антонова/ ТАСС
Объем государственного долга России в 2027 году составит 53,9 трлн рублей. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщает ТАСС.
Уточняется, что размер госдолга по итогам 2028 года составит 61,1 трлн рублей, а 2029 года - 67,9 трлн рублей.
Вместе с тем доля внутреннего долга в общем госдолге вырастет до 89,1% в 2027 году, 89,9% в 2028 году и 91,3% в 2029 году, следует из документа, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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