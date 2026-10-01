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Безопасность

Эль-Ниньо в этом году убьет почти полмиллиона человек

Эль-Ниньо в этом году убьет почти полмиллиона человек Эль-Ниньо в этом году убьет почти полмиллиона человек

Климатический феномен Эль-Ниньо в этом году может привести к 451 000 дополнительных смертей, связанных с жарой, полагают исследователи Чикагского университета.  

Климатический феномен Эль-Ниньо в этом году может привести к 451 000 дополнительных смертей, связанных с жарой, полагают исследователи Чикагского университета.  

Эль-Ниньо - природное климатическое явление, связанное с аномальным повышением температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана.

Потепление воды, о котором было объявлено в июне, а пик которого должен прийтись на конец этого года, может стать самым сильным за всю историю наблюдений, усилив последствия антропогенного изменения климата.

Во многом из-за Эль-Ниньо в ближайшие месяцы температура на суше будет на 1,2 °C выше нормы, что приведёт к увеличению количества экстремально жарких дней на 44% по сравнению с обычным годом.

По оценкам Лаборатории изучения воздействия климата при Чикагском университете, в период с июня по февраль 2027 года в Сахельском регионе Африки дополнительно к среднестатистическим может произойти 66 800 смертей от жары, причем почти половина этого числа придется на одну только Нигерию. Еще 19 300 смертей прогнозируются в Индонезии и 19 400 — на Филиппинах, во Вьетнаме, Таиланде и Камбодже. Число жертв может достичь 15 800 в Индии и 13 300 в Бразилии.

 

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Теги:
#рост
#смерти
#эль-ниньо
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