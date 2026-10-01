Таджикистан заинтересован в притоке капитала из России

Таджикистан надеется привлечь российские инвестиции для развития ряда отраслей экономики, гарантируя защиту капитала и льготы. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Кохир Расулзода в ходе расширенного заседания таджикско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Душанбе.

Таджикистан надеется привлечь российские инвестиции для развития ряда отраслей экономики, гарантируя защиту капитала и льготы. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Кохир Расулзода в ходе расширенного заседания таджикско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Душанбе.

"Мы заинтересованы в приходе российского капитала в текстильную, химическую и перерабатывающую отрасли, а также машиностроение", - сказал он.

Расулзода представил несколько инициатив по расширению партнерства Москвы и Душанбе в промышленной сфере и разработке новых проектов. "Со своей стороны гарантируем полную надежную защиту инвестиций и адресный пакет преференций", - указал он.

22-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией состоялось в Душанбе. По итогам заседания стороны подписали соответствующие документы, сообщает ТАСС.