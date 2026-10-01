Патрушев отреагировал на угрозы НАТО Калининградской области

Ответ России будет быстрым и адекватным в случае, если НАТО попытается реализовать угрозы в адрес Калининградской области. На этом акцентировал внимание помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Ответ России будет быстрым и адекватным в случае, если НАТО попытается реализовать угрозы в адрес Калининградской области. На этом акцентировал внимание помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Никакие угрозы реализовать страны НАТО не смогут, эти угрозы останутся на словах. Если только попробуют что-то предпринять на деле - последует адекватная быстрая реакция, об этом неоднократно были наши заявления. И все будет переведено в абсолютно другую плоскость", - отметил он.

Патрушев также подчеркнул, что НАТО, в случае если начнет какие-то агрессивные действия в отношении Калининградской области, пожалеет об этом, сообщает ТАСС.