Путин призвал не допустить катастрофических сценариев для человечества

Мир должен задуматься о том, какие шаги следует сделать, чтобы предотвратить самые катастрофические сценарии, при которых человечество может скатиться на грань выживания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Мир должен задуматься о том, какие шаги следует сделать, чтобы предотвратить самые катастрофические сценарии, при которых человечество может скатиться на грань выживания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Что нужно сделать, чтобы избежать самых катастрофических сценариев", - указал он, рассуждая о том, над чем мир должен задуматься сегодня.

"Ответственность за наше общее будущее - вовсе не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых не допустить скатывания человечества к грани выживания", - отметил глава государства, сообщает ТАСС.