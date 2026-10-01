Мир должен задуматься о том, какие шаги следует сделать, чтобы предотвратить самые катастрофические сценарии, при которых человечество может скатиться на грань выживания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Безопасность
Путин призвал не допустить катастрофических сценариев для человечества
1 октября 2026 / 19:31
© Александр Щербак/ ТАСС
Мир должен задуматься о том, какие шаги следует сделать, чтобы предотвратить самые катастрофические сценарии, при которых человечество может скатиться на грань выживания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Что нужно сделать, чтобы избежать самых катастрофических сценариев", - указал он, рассуждая о том, над чем мир должен задуматься сегодня.
"Ответственность за наше общее будущее - вовсе не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых не допустить скатывания человечества к грани выживания", - отметил глава государства, сообщает ТАСС.
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