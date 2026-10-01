Президент России призвал Запад к выстраиванию доверия

Президент России Владимир Путин в очередной раз призвал Запад "жить дружно". Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС .

Президент России Владимир Путин в очередной раз призвал Запад "жить дружно". Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

"Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды: "Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать", - подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем, по его словам, выстраивание доверия - "процесс сложный, хрупкий, его очень трудно наладить и очень легко разрушить".

Путин обратил внимание, что интересы даже самых близких партнеров не могут в полной мере совпадать. "Что же говорить о странах, находящихся в отношениях соперничества, жесткой конкуренции и, тем более, конфронтации", - отметил он.