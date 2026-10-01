Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time высказал мнение, что Израиль и Саудовская Аравия были бы стерты с лица земли, если бы он не занимал высший государственный пост.
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Политика
Трамп полагает, что без него Израиль и Саудовская Аравия были бы стерты с лица земли
1 октября 2026 / 19:59
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time высказал мнение, что Израиль и Саудовская Аравия были бы стерты с лица земли, если бы он не занимал высший государственный пост.
"Я многое сделал для Саудовской Аравии. Я защищаю эту страну. Если бы я не был президентом, Саудовской Аравии бы сегодня не существовало, как и Израиля. Их бы стерли с лица земли", - указал американский лидер.
Политик отметил, что у него отличные отношения с властями Саудовской Аравии. "Но помните, не будь меня здесь - не было бы Саудовской Аравии. Не было бы Израиля", - заключил он, сообщает ТАСС.
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