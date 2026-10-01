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Литва приступает к строительству завода по сборке танков Leopard 2A8

Литва приступает к строительству завода по сборке танков Leopard 2A8 Литва приступает к строительству завода по сборке танков Leopard 2A8

В Литве началось строительство завода по сборке и техобслуживанию немецких танков Leopard 2A8. Об этом сообщил президент балтийской республики Гитанас Науседа в беседе с журналистами.

В Литве началось строительство завода по сборке и техобслуживанию немецких танков Leopard 2A8. Об этом сообщил президент балтийской республики Гитанас Науседа в беседе с журналистами.

"Литва демонстрирует Европе направление укрепления оборонного потенциала, которое начинается с наших собственных инвестиций", - отметил он, выступая на строительной площадке в Каунасской свободной экономической зоне.

Ожидается, что проект строительства завода по сборке и ремонту танков Leopard 2A8 стоимостью €29 млн будет реализован к ноябрю 2027 года. Первые собранные в Литве танки поступят в войска в конце 2028 года.

Литва к 2030 году планирует развернуть в своих ВС мотопехотную дивизию. Для этого в ФРГ закупаются 44 танка Leopard. Часть закупаемой техники Литва намеревается собрать сама, сообщает ТАСС.

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Теги:
#литва
#строительство
#завод
#танки
#leopard 2a8
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