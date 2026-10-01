Украина находится в такой ситуации, когда остается только согласиться на невыгодное соглашение ради сохранения страны. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в публикации для американского журнала The American Conservative .

Украина находится в такой ситуации, когда остается только согласиться на невыгодное соглашение ради сохранения страны. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в публикации для американского журнала The American Conservative.

"Украина оказалась в той точке, когда единственная победа, в которую стоит верить, требует принятия плохого мира, а не эскалации ужасной войны", - указала она. Такое решение могло бы дать шанс Украине выжить как независимому государству, подчеркнула Мендель.

Однако проводимая Киевом политика, по ее словам, с вопиющей коррупцией, финансовым кризисом и деморализованным населением, может привести Украину только к проигрышу и потере независимости, передает ТАСС.