Украина находится в такой ситуации, когда остается только согласиться на невыгодное соглашение ради сохранения страны. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в публикации для американского журнала The American Conservative.
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
1 октября 2026 / 12:05
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
1 октября 2026 / 12:02
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
1 октября 2026 / 10:39
Политика
Мендель считает, что Украине остается согласиться на "плохой мир"
1 октября 2026 / 19:45
© Sergii Kharchenko/ NurPhoto via Getty Images/ТАСС
Украина находится в такой ситуации, когда остается только согласиться на невыгодное соглашение ради сохранения страны. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в публикации для американского журнала The American Conservative.
"Украина оказалась в той точке, когда единственная победа, в которую стоит верить, требует принятия плохого мира, а не эскалации ужасной войны", - указала она. Такое решение могло бы дать шанс Украине выжить как независимому государству, подчеркнула Мендель.
Однако проводимая Киевом политика, по ее словам, с вопиющей коррупцией, финансовым кризисом и деморализованным населением, может привести Украину только к проигрышу и потере независимости, передает ТАСС.
Теги:
Также по теме:
30.09.2026 20:58Премьер-министр Болгарии обратил внимание на нехватку людей в ВСУ
29.09.2026 20:14Токаев поблагодарил Россию за понимание его позиции по Украине
29.09.2026 10:57Папа Римский призвал Россию и Украину к диалогу
28.09.2026 17:59Кремль: Украина должна будет "заплатить цену" за свои действия
28.09.2026 13:32Politico: ЕС разрабатывает дорожную карту для присоединения Украины
28.09.2026 11:42В Казахстане призвали Украину воздержаться от атак на суда республики в Черном море
25.09.2026 13:59Япония передала Украине с 2022 года помощь более чем на $20 млрд
24.09.2026 20:58Рютте заявил о готовности дать гарантии безопасности Украине
24.09.2026 16:43Песков оценил слова Зеленского про полет в Москву "на ракете"
Актуально