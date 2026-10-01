Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 октября 2026 / 22:26
КОТИРОВКИ
USD
01/10
83.5588
EUR
01/10
94.8810
Новости часа
Германия завершила военное присутствие на севере Ирака Захарова рассказала, для чего НАТО нужен Рютте
Москва
1 октября 2026 / 22:26
Котировки
USD
01/10
currency
83.5588
0.0000
EUR
01/10
currency
94.8810
0.0000
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
1 октября 2026 / 12:05
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
1 октября 2026 / 12:02
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
1 октября 2026 / 10:39
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Многополярный мир
Безопасность

Германия завершила военное присутствие на севере Ирака

Германия завершила военное присутствие на севере Ирака Германия завершила военное присутствие на севере Ирака

Последний контингент ВС ФРГ в составе 28 военнослужащих был выведен из города Эрбиль на севере Ирака. Это стало концом военного присутствия Германии в Иракском Курдистане, продолжавшегося более десятилетия, заявило Минобороны ФРГ.

Последний контингент ВС ФРГ в составе 28 военнослужащих был выведен из города Эрбиль на севере Ирака. Это стало концом военного присутствия Германии в Иракском Курдистане, продолжавшегося более десятилетия, заявило Минобороны ФРГ.

"Ваше возвращение в Германию знаменует окончание нынешнего немецкого присутствия в регионе Иракский Курдистан, которое продолжалось более 10 лет", - отметил генерал-лейтенант Гюнтер Кац, выступая на церемонии встречи на авиабазе Вунсторф под Ганновером.

По его словам, миссия ФРГ в регионе началась в 2015 году и ее главной задачей была борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В последующие годы военнослужащие ФРГ занимались стабилизацией региона и обучением местных сил безопасности, указал Кац.

Бундесвер участвовал в международной операции против ИГ в Ираке и Сирии с 2015 года. Немецкая миссия включала в себя вклад в возглавляемую США коалицию против ИГ (операция Inherent Resolve /OIR), а также укрепление сектора безопасности Ирака. Инфраструктура в Эрбиле была демонтирована, а многонациональный полевой лагерь передан иракским органам безопасности.

Днем ранее из Ирака также полностью вывели свои войска США, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#германия
#ирак
#военное присутствие
Также по теме:
01.10.2026 20:31
Захарова рассказала, для чего НАТО нужен Рютте
01.10.2026 14:59
Песков заявил, что ЕС "создает свою идентичность безопасности"
30.09.2026 20:31
Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом"
30.09.2026 19:27
ltalehti: Финляндия установила "позорный рекорд" по государственному долгу
30.09.2026 16:57
Песков назвал оголтелыми заявления из европейских столиц о блокаде Калининграда
30.09.2026 14:59
Бернэм допускает возвращение Британии в Евросоюз
29.09.2026 21:38
Токаев считает Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Европы
29.09.2026 20:45
Медведев: политики в ЕС делают все, чтобы втянуть свои страны в конфликт с Россией
29.09.2026 19:33
Порядка 90% опрошенных жителей ФРГ недовольны работой Мерца
29.09.2026 17:30
Лавров заявил, что Европа ведет войну против России
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
20:45
Германия завершила военное присутствие на севере Ирака
20:31
Захарова рассказала, для чего НАТО нужен Рютте
20:14
Президент России призвал Запад к выстраиванию доверия
19:59
Трамп полагает, что без него Израиль и Саудовская Аравия были бы стерты с лица земли
19:45
Мендель считает, что Украине остается согласиться на "плохой мир"
19:31
Путин призвал не допустить катастрофических сценариев для человечества
19:20
Эль-Ниньо в этом году убьет почти полмиллиона человек
19:15
Литва приступает к строительству завода по сборке танков Leopard 2A8
18:58
Патрушев отреагировал на угрозы НАТО Калининградской области
18:46
Таджикистан заинтересован в притоке капитала из России
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО