Германия завершила военное присутствие на севере Ирака

Последний контингент ВС ФРГ в составе 28 военнослужащих был выведен из города Эрбиль на севере Ирака. Это стало концом военного присутствия Германии в Иракском Курдистане, продолжавшегося более десятилетия, заявило Минобороны ФРГ.

Последний контингент ВС ФРГ в составе 28 военнослужащих был выведен из города Эрбиль на севере Ирака. Это стало концом военного присутствия Германии в Иракском Курдистане, продолжавшегося более десятилетия, заявило Минобороны ФРГ.

"Ваше возвращение в Германию знаменует окончание нынешнего немецкого присутствия в регионе Иракский Курдистан, которое продолжалось более 10 лет", - отметил генерал-лейтенант Гюнтер Кац, выступая на церемонии встречи на авиабазе Вунсторф под Ганновером.

По его словам, миссия ФРГ в регионе началась в 2015 году и ее главной задачей была борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В последующие годы военнослужащие ФРГ занимались стабилизацией региона и обучением местных сил безопасности, указал Кац.

Бундесвер участвовал в международной операции против ИГ в Ираке и Сирии с 2015 года. Немецкая миссия включала в себя вклад в возглавляемую США коалицию против ИГ (операция Inherent Resolve /OIR), а также укрепление сектора безопасности Ирака. Инфраструктура в Эрбиле была демонтирована, а многонациональный полевой лагерь передан иракским органам безопасности.

Днем ранее из Ирака также полностью вывели свои войска США, сообщает ТАСС.