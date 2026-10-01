Путин: ответ Украине на атаки на НПЗ оставил ее без сталелитейной отрасли

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским НПЗ нанесли ущерб, но после ответных атак Украина лишилась сталелитейной отрасли. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским НПЗ нанесли ущерб, но после ответных атак Украина лишилась сталелитейной отрасли. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Начали бить по НПЗ и объявили цель - нанести ущерб российской экономике. Добились цели частично, поскольку, по нашим подсчетам, мы потеряли примерно 1% ВВП. Причем сознательно по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Теперь у них фактически нет металлургической промышленности", - указал глава государства.

Кроме того, по его словам, России нужны гарантии безопасности и условия для мира на Украине на длительную перспективу.

"Нам говорят: "Ну чего вам, вы и так побеждаете, хватит". Дело не в этом куске территории, дело в людях. Нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира, на длительную историческую перспективу", - заключил Путин, сообщает ТАСС.